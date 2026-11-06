Orsi al papa León XIV: "Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos"

"Su santidad, papa León, bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido amigo al Uruguay", comenzó diciendo Orsi en su discurso.

Y continuó: "Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que lo ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones, pero que hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países".

Orsi dijo que Uruguay es un hermoso país que se ha construido a lo largo de estos 200 años y, mirando al papa señaló: "Usted podrá observar en esta plaza una pluralidad de voces y visiones que a lo largo de los años hemos aprendido y aprendemos a transformar nuestras diferencias y posiciones contrapuestas, por momentos muy duras, en un espacio común donde hacer crecer la justicia y la fraternidad".

Y agregó: "Su visita es una grata ocasión para reconocer los valores que nos unen, nos impulsan y desafían a seguir poniendo el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política que busque la real promoción del bien común. Estoy convencido porque nuestra historia así lo indica que no todo lo puede hacer el Estado y que además una sociedad no es una simple suma de voluntades individuales".

En lo que respecta a la Iglesia Católica en Uruguay, destacó: "Somos conscientes de la tarea social de la Iglesia y debemos ser agradecidos. Lo que los cristianos han hecho y hacen en los barrios, en las cárceles, en y por la educación, el refugio y acompañamiento que la Iglesia brindó a tantos compatriotas en tiempos de dictadura, son un ejemplo claro de esa vocación".

Y añadió: "Reconocidos católicos han aportado sus ideas y su sentido de la solidaridad para la construcción de nuestra nación, por ejemplo, la erradicación de la vivienda insalubre rural a partir de la acción del Dr. Alberto Gallinal, pero además, este es el país del Padre Mateo y del Movimiento Tacurú, es el país de Perico Pérez Aguirre incansable en su lucha por los derechos humanos, es el Uruguay de Casilda Aparicio y el Padre Cacho con su decidida y firme opción por los más postergados y, como olvidar a quienes estuvieron con su huella en nuestros inicios como nación junto a José Artigas. Manuel Barreiro, Monterroso, Dámaso Antonio Larrañaga".

El presidente le dijo al papa que la Iglesia Católica ha sido un pilar fundamental en Uruguay y lo invitó a contar con nosotros en su permanente búsqueda de diálogo y escucha, en su defensa de la solidaridad y la paz.

"Como usted bien dice, no tenemos temor a ensuciarnos las manos en la construcción del Uruguay del futuro en sintonía con la magnífica obra que usted nos propone para una escala global. Que no debe ser una sociedad inmersa en la lógica de amigo-enemigo, que no debe ser el Uruguay de la polarización y el resentimiento, tiene que ser una propuesta que ofrezca certidumbre, fundamentalmente para nuestros jóvenes que son cada vez más necesarios", expresó.

Y continuó: "Papa León, gracias por impulsar a creyentes y no creyentes a volverse protagonistas de la historia, capaces de afrontar las resistencia tanto interna como externa en la construcción de una civilización donde el auténtico desarrollo sea siempre en base a a la integración y no a la marginalización. Su presencia nos inspira y nos anima para asumir la enorme responsabilidad que tenemos como humanidad. No vamos a bajar los brazos. Nuevamente gracias por su visita. Esta casa es su casa , bienvenido al Uruguay".

Orsi dirigiéndose al Vicario de Cristo enfatizó: "Uruguay necesita que nos siga acompañando en la permanente tarea de construir nuestro querido país".