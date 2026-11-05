Los detalles de la agenda del papa en Uruguay: desde su arribo a las 16:30 de este viernes hasta su despedida el domingo

El para León XIV llegará al aeropuerto de Carrasco en el Pastor Uno, el avión que utiliza para viajes oficiales, sobre las 16:30.

Tanto la tripulación como los pasajeros que lo acompañan siguen un estricto protocolo determinado por el Vaticano para respetar el espacio de León XIV.

Control aéreo determinará por qué pista efectuará el aterrizaje, pero ya está establecido que se detendrá en la zona uno, frente a la terraza externa del aeropuerto, que estará habilitada para la prensa.

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Excepto el papa, todos los pasajeros descenderán por la puerta trasera, pero el pontífice lo hará por la escalerilla principal, para recibir el saludo del presidente de la república Yamandú Orsi, que lo esperará en la pista.

Aunque el aeropuerto estará habilitado al público en general, no tendrá contacto con los asistentes ni podrá ser visto desde el edificio, porque será trasladado inmediatamente en automóvil hacia la Base Aérea Nº1, desde donde empezará su recorrido por Uruguay.

Partirá en automóvil por Av. de las Américas, Rafael Barradas, y la rambla hasta Pocitos, donde, presumiblemente a la altura de Kibón, que luce las letras de Montevideo con los colores del Vaticano en su honor, se realizará el cambio al papamóvil donde realizará el resto del recorrido.

Ya en el papamóvil, continuará por la rambla hasta Paraguay para tomar 18 de Julio hasta la Plaza Independencia, a donde llegará escoltado por miles de voluntarios católicos que facilitarán su camino hasta Presidencia.

Durante toda la semana, esta escolta de voluntarios está siendo capacitada y serán fácilmente distinguibles con camisetas en su honor.

Las actividades del papa se dividen en oficiales y pastorales, lo cual lo lleva a tener una apretada agenda en los tres días que visitará a Uruguay.

Una vez arribado a Plaza Independencia, el sumo pontífice realizará su primer acto público ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en plaza Independencia.

Posteriormente, se reunirá en privado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en un encuentro que está previsto para las 18:15 en el palacio Estévez. A su salida se trasladará hacia la puerta de la Ciudadela en el mini papamóvil que lo llevará por peatonal Sarandí hasta la plaza Matriz.

En la plaza lo estarán esperando niños para darle la bienvenida, y habrá un espectáculo artístico con tambores y la participación del Sodre, para darle el toque bien uruguayo.

En el Cabildo recibirá las llaves de la ciudad de manos del Intendente de Montevideo, Mario Bergara, para trasladarse luego a la Catedral metropolitana donde se realizará una víspera con altas autoridades eclesiásticas.

Finalizada esta instancia, se trasladará a descansar a la casona de la Nunciatura Apostólica del Uruguay.

La segunda jornada del papa en Uruguay comenzará temprano en la mañana en el aeropuerto de Carrasco, desde donde se trasladará en avión al departamento de Paysandú.

Allí arribará sobre las 9:10 para oficiar una misa en el parque París Londres, para la que todavía quedan entradas gratuitas disponibles en la web www.papaleonuruguay.uy

Está previsto que regrese a Montevideo pasado el mediodía, también en avión, para concretar el encuentro con la realidad social de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde será recibido por una maestra de la zona, que fue seleccionada como anfitriona.

A continuación formará parte del encuentro con el mundo de la Educación en la sede de la Universidad Católica de la calle 8 de Octubre, desde donde será trasladado al estadio Centenario para una de las actividades más esperadas: la gran vigilia en la que brindará un discurso dirigido al Uruguay.

Para este encuentro, también quedan entradas disponibles en la web.

El estadio recibirá al pontífice con Noe Etcheverry y el mago Daniel K como anfitriones, y se realizarán espectáculos musicales de los que participarán los uruguayos Lucas Sugo, Catherine Vergnes, entre otros, que se manifestaron muy emocionados por la convocatoria.

Una vez finalizado el encuentro, nuevamente descansará en la casona de la Nunciatura.

El último destino será el departamento de Florida, hacia donde se trasladará en automóvil, para oficiar una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, instancia que se considera la celebración central de su visita.

Las entradas para ese encuentro también están disponibles en la web papaleonuruguay.uy.

El sumo pontífice se despedirá de Uruguay el mismo domingo sobre las 15:10 de la tarde, en el aeropuerto de Carrasco, desde donde partirá hacia Buenos Aires, que será su siguiente destino.

En el vecino país de fuerte arraigo católico se vive su presencia como una deuda pendiente por la no visita de Francisco, que no pudo concretar la esperada llegada a su país natal durante su papado.

Posteriormente, su gira lo llevará a Perú, país con el que tiene una estrecha relación porque allí trabajó como misionero y obispo durante más de dos décadas, período en el que incluso obtuvo la nacionalidad.