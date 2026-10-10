Paysandú: familias son evacuadas en carpas y monitorean el avance del agua que este sábado superaba los seis metros

Productores de Paysandú adoptan medidas de precaución ante la crecida del río Uruguay. La marca hasta este sábado de tarde era 6,21 metros.

"Se pierden cosas", expresó un hombre que ya debió evacuar su casa. De noche, deben quedarse cerca del hogar inundado para cuidar que no les roben y salen con sus animales.

Los primeros desalojados son quienes viven en la zona de San Félix, con chacras muy cercanas al río. Algunos están en casas particulares, otros en carpas.

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Las autoridades en Paysandú asistieron a las primeras familias evacuadas. Los equipos de emergencia activaron los protocolos y monitorean el avance del agua.

"Nos trajeron una canasta para pasar el fin de semana, el baño. Tenemos agua potable, todo", contó un vecino. "Lo que me dijeron ayer de Cecoed, se va hasta diciembre", dijo sobre la duración de la creciente, que incluso puede llegar al lugar donde están instalados este fin de semana. "Hay que llevarla, contra la naturaleza no se puede", añadió.

También se ven afectados otros espacios, como el Club Remero de Paysandú.