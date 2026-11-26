Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo hasta el sábado inclusive, con mañanas frescas y tardes calurosas, sin lluvias a la vista.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado y temperaturas agradables en la noche.

El viernes tendremos una mañana templada a cálida con algo mas de nubosidad en la frontera noreste. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El sábado la mañana estará templada con cielo despejado, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente caluroso y cielo escasamente nublado, mientras que la noche seguirá con temperaturas agradables. Jueves 26 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º Viernes 27 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º Sábado 28 Zona Norte: máxima 36º y mínima 12º Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 16º

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