Un gran incendio se registró en la pasada madrugada y provocó pérdidas totales en un depósito de la calle Martín García, en el barrio de la Aguada.

La Dirección Nacional de Bomberos informa que el fuego fue reportado a las 2 de la mañana, y que al llegar al lugar el incendio ya era generalizado, afectando la totalidad del depósito. “Se trataba de una construcción tradicional de aproximadamente 150 m², con techo liviano”.

“Como consecuencia del siniestro, el establecimiento sufrió pérdidas totales, registrándose el colapso de gran parte de la estructura del techo”, detalla el informe de Bomberos.

“Debido a la magnitud del incendio fue necesario solicitar apoyo hídrico y de personal, lo que permitió desplegar distintos frentes de ataque y trabajar con un importante caudal y presión de agua, logrando evitar la propagación del fuego hacia las estructuras linderas”, indica el comunicado.

En las próximas horas un arquitecto de la Intendencia de Montevideo evaluará la estructura para determinar si hay peligro de derrumbe.

Bomberos destaca que “no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales”. Ahora comienza la investigación para determinar la causa y el origen del incendio, lo que queda a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.