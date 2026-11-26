Dos delincuentes armados y disfrazados corren durante el tiroteo con la policía tras la rapiña al residencial.

El Departamento de Homicidios detuvo el miércoles al delincuente requerido por su participación en la rapiña al residencial del barrio Atahualpa, sobre la avenida Millán, ocurrido a comienzos de julio de este año, y en el que tras un tiroteo resultó herido de gravedad un efectivo uniformado. Este jueves de mañana será conducido a la Fiscalía de Homicidios a cargo de Mirta Morales.

La detención se realizó en la plaza lindera al ex edificio Libertad, sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Tras un trabajo de inteligencia policial e investigación realizado por el equipo de Homicidios, se supo que el requerido iba a estar en la zona, por lo que se montó un operativo discreto para su ubicación y detención, apoyado por el seguimiento e identificación que hicieron con cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior.

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El delincuente estaba con otra persona y una vez ubicado e identificado, los policías se acercaron para detenerlo, pero ambos comenzaron a correr intentando escapar.

Los efectivos lo siguieron y lo lograron detener. Se le incautó un teléfono celular y una mochila con un dron.

El caso

El 3 de julio varios delincuentes armados ingresaron a un residencial en la Avenida Millán, en el barrio Atahualpa y lo rapiñaron. En el lugar había adultos mayores y funcionarios.

Los policías de URPM de la zona III llegaron cuando la rapiña se estaba cometiendo y los delincuentes huían del lugar. Hubo un enfrentamiento a tiros y uno de los policías fue gravemente herido. Permaneció en CTI en estado muy grave, se recuperó y finalmente fue dado de alta.

Por la gravedad del hecho, la investigación recayó en el Departamento de Homicidios que logró identificar a los autores, entre ellos, a un hombre de 33 años que estaba requerido.

Se hicieron trabajos de inteligencia y allanamientos en los que evadió a la Policía en su vehículo, pero los trabajos para capturarlo siguieron y este miércoles de tarde fue detenido.

Se trata de un delincuente conocida por la Policía por cometer rapiñas de entidad a financieras, cambios y remesas. Tenía un antecedente penal por rapiña del año 2017.