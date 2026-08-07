Pasó la alerta roja del gobierno y ahora rige una advertencia amarilla del Inumet en la costa por vientos fuertes y persistentes

Viento fuerte en la costa, desde Montevideo hasta Rocha. Foto: FocoUy

La alerta roja que activó el gobierno por vientos de 120 km/h y más en la costa de Canelones, Maldonado y Rocha cesó a las 4 de la mañana.

Luego, desde las 6, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa sur y sureste, que rige hasta las 10 de la mañana. Esta advertencia va desde Montevideo hasta Rocha (ver mapa).

“El área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores”, dice el informe oficial.