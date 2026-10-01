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RESOLUCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Gobierno cesó la alerta roja por frío para atender la situación de personas que viven en la calle

La resolución fue firmada por el presidente Orsi y los ministros de Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Interior, Industria, Ambiente, Ganadería y Transporte con vigencia desde esta misma jornada.

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El Poder Ejecutivo estableció este jueves 1º de octubre el cese de la alerta roja, dispuesta el 6 de mayo pasado, para atender la situación de las personas que viven en la calle ante la llegada del frío.

La resolución 177/026 fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Interior, Industria, Ambiente, Ganadería y Transporte con vigencia desde esta misma jornada.

En la última noche, fueron asistidas 3.883 personas: 2.651 en Montevideo y 1.232 en el interior. De esas, 3.206 (2.107 en Montevideo y 1.099 en el interior) fueron a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 677 (544 en Montevideo y 133 en el interior) a centros de contingencia del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

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Se realizaron 85 traslados y 41 atenciones médicas, con tres derivaciones a centros de salud, según el último reporte del Sinae.

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