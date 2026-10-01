Gobierno cesó la alerta roja por frío para atender la situación de personas que viven en la calle

El Poder Ejecutivo estableció este jueves 1º de octubre el cese de la alerta roja, dispuesta el 6 de mayo pasado, para atender la situación de las personas que viven en la calle ante la llegada del frío.

La resolución 177/026 fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Interior, Industria, Ambiente, Ganadería y Transporte con vigencia desde esta misma jornada.

En la última noche, fueron asistidas 3.883 personas: 2.651 en Montevideo y 1.232 en el interior. De esas, 3.206 (2.107 en Montevideo y 1.099 en el interior) fueron a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 677 (544 en Montevideo y 133 en el interior) a centros de contingencia del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Se realizaron 85 traslados y 41 atenciones médicas, con tres derivaciones a centros de salud, según el último reporte del Sinae.