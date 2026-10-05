Un hombre fue asesinado en Las Acacias: recibió disparos y heridas punzantes en cara y cuello

Foto: Subrayado.

Un hombre de 40 años fue asesinado alrededor de las 23:00 horas de este domingo en Juan Acosta y Pasaje 2, en el barrio Las Acacias, Montevideo.

La Policía recibió una alerta de disparos mediante el sistema Shotspotter y llamadas al 911; cuando los efectivos fueron al lugar, encontraron el cuerpo en la calle.

La víctima tenía 40 años, era de la zona y no tenía antecedentes penales. El cuerpo presentaba varias heridas punzantes en la cara y el cuello, y dos heridas por disparos, según supo Subrayado.

De la investigación se hizo cargo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que encontró dos casquillos de bala calibre 9 milímetros en la escena. Por estas horas, se analizan cámaras y se está en busca de testigos para esclarecer el homicidio.

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