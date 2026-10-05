Un hombre de 40 años fue asesinado alrededor de las 23:00 horas de este domingo en Juan Acosta y Pasaje 2, en el barrio Las Acacias, Montevideo.
Un hombre fue asesinado en Las Acacias: recibió disparos y heridas punzantes en cara y cuello
La víctima, de 40 años, era de la zona y no tenía antecedentes penales. En la escena fueron hallados dos casquillos.
La Policía recibió una alerta de disparos mediante el sistema Shotspotter y llamadas al 911; cuando los efectivos fueron al lugar, encontraron el cuerpo en la calle.
La víctima tenía 40 años, era de la zona y no tenía antecedentes penales. El cuerpo presentaba varias heridas punzantes en la cara y el cuello, y dos heridas por disparos, según supo Subrayado.
Seguí leyendo
Ataque a balazos en Maroñas: dos encapuchados bajaron de una camioneta y dispararon contra un pasaje
De la investigación se hizo cargo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que encontró dos casquillos de bala calibre 9 milímetros en la escena. Por estas horas, se analizan cámaras y se está en busca de testigos para esclarecer el homicidio.
Temas de la nota
Lo más visto
"LOS PUGLIA"
Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
TRASLADADO A CAPITÁN TULA
Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA
Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
EXVICEPRESIDENTA
Topolansky sobre elecciones en Brasil: "Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, que se baje del planeta"
REITERADOS INCIDENTES
Dejá tu comentario