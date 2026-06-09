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DENUNCIAS EN ASSE

Partido Nacional cuestiona el "relato malicioso del Frente Amplio" en ASSE y pide "investigar todo" del actual período y el anterior

El presidente de ASSE se reunió con el fiscal que investiga la denuncia contra la administración anterior. En el Parlamento no hubo acuerdo para crear una comisión investigadora.

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El Partido Nacional se reunió este martes para analizar la denuncia que el gobierno presentó contra el anterior directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y en este sentido emitió una declaración en la que cuestiona “el relato malicioso del Frente Amplio”, al tiempo que pide “investigar todo”, tanto la pasada administración como la actual.

“Desde el Partido Nacional hay absoluta voluntad de investigar todo lo que haya que investigar, tanto de períodos anteriores como del actual, en los ámbitos que sean necesarios, a los efectos de terminar con el relato malicioso del Frente Amplio”, dice la declaración publicada este martes pasado el mediodía.

“Se entiende que el ataque a la administración anterior en materia de salud es debido a una gestión exitosa tanto en el MSP como en ASSE, la cual se vio enmarcada en el combate a la pandemia y los efectos posteriores, potenciando, descentralizando y profesionalizando la salud pública, con un aumento del presupuesto eficiente y proporcional, con el aumento de la atención en salud y el incremento de los usuarios de ASSE en más de 110.000 usuarios”, agrega la declaración.

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Este martes, en el programa Arriba Gente de Canal 10, el presidente de ASSE Álvaro Danza contó que se reunió con el fiscal que investiga la denuncia presentada contra la anterior administración, la presidida por Leonardo Cipriani.

En esa reunión, dijo Danza, el fiscal le pidió más información para avanzar en la investigación.

DANZA REUNION FISCAL

La declaración del Partido Nacional:

DECLARACION DIRECTORIO RESPALDO ASSE 090626

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