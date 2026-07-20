Partido Nacional pide remoción del ministro Negro tras cifras de homicidios: "Jerarca ausente, errático y debilitado"

El Partido Nacional emitió un comunicado en el que reclama la remoción de Carlos Negro como ministro del Interior tras conocerse el aumento de los homicidios . Considera que “no ha estado a la altura”, que tiene “falta de liderazgo y conducción”.

“Desde el inicio, la gestión del Ministro del Interior ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación”, señalan.

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Indicaron que se registró el “segundo peor primer semestre desde que empezaron los registros en el año 2013, pese a que en el mes de abril hablaron de ‘baja histórica y consolidada’. Estos números sólo fueron empeorados en el año 2018, en la gestión Bonomi”.

Para los blancos, el plan de seguridad fue de “anuncios y promesas inconsistentes” y su impacto no se ve en la realidad. También aseguran que hay “falta de planificación y gestión” para cubrir las vacantes en la Policía.

Además, se refirieron a la expresión del ministro al comienzo de la gestión, sobre que la guerra contra el narco estaba perdida: "Esto se ha evidenciado en medidas contradictorias e inentendibles. Un ejemplo de esto han sido las contradicciones sobre la utilización de los vehículos blindados y el traslado de narcotraficantes fuera de la cárcel de máxima seguridad (Casos de Ricardo Cáceres y Luis Fernández Albin). No vemos una coordinación de inteligencia que, eficazmente, pueda dar un combate frontal al crimen organizado. Los cambios en las jerarquías policiales no hacen más que confirmar la errática conducción”, cuestionan.

Por otra parte, el Partido Nacional considera que el ministro Negro “minimizó propuestas” presentadas en la convocatoria por seguridad.

“Después de más de un año perdido, el Directorio del Partido Nacional reclama al Sr. Presidente de la República la remoción inmediata del Dr. Carlos Negro, ante el fracaso de su gestión en el Ministerio del Interior”, expresó el Directorio blanco.