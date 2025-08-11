Partido Colorado resolvió "reivindicar y respaldar" el proyecto de ley de eutanasia: "Es un proyecto que el partido respalda", dijo Ojeda

El secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, anunció este lunes que el Comité Ejecutivo resolvió "reivindicar y respaldar" el proyecto de ley de eutanasia que el martes se vota en la Cámara de Diputados.

“Fue un proyecto de puño y letra del Partido Colorado presentado en el período pasado por el diputado Ope Pasquet, que ahora tuvo modificaciones mínimas”, dijo Ojeda en conferencia de prensa.

“Es un proyecto del Partido Colorado, que el partido respalda y que ha tenido el consenso como para que sea aprobado en el Parlamento”, destacó Ojeda, quien de todas formas consideró “natural y sano” que puedan surgir opiniones contrarias, incluso dentro del Partido Colorado. “Son entendibles”, dijo el secretario general a la prensa tras la reunión del CEN.