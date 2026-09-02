Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde la noche del miércoles, con lluvias y tormentas el jueves. El viernes mejora y baja la temperatura.
Miércoles con nieblas y humedad; el jueves vuelven las lluvias y tormentas, pero el viernes mejora
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde la noche del miércoles, con lluvias y tormentas el jueves. El viernes mejora y baja la temperatura. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, volviéndose inestable hacia la noche por el suroeste.
El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.
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El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y este a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Miércoles 2
Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
Jueves 3
Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Viernes 4
Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
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