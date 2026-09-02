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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Miércoles con nieblas y humedad; el jueves vuelven las lluvias y tormentas, pero el viernes mejora

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde la noche del miércoles, con lluvias y tormentas el jueves. El viernes mejora y baja la temperatura. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde la noche del miércoles, con lluvias y tormentas el jueves. El viernes mejora y baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, volviéndose inestable hacia la noche por el suroeste.

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

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El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y este a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

Miércoles 2

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Jueves 3

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Viernes 4

Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

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