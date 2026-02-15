Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata comenzaron un paro de 24 horas este domingo

Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata realizan paro a partir de la hora 23.00 de este domingo, por 24 horas.

"Se decidió ir progresivamente, vamos a ir parando por empresa (...) a medida que pasen las horas y los días se irán incrementando las otras empresas y se irán incrementando las medidas, capaz un poco más severas", dijo el dirigente del sindicato portuario, Martín García.

La medida se enmarca en el reclamo de los Consejos de Salario y la negociación es por un mínimo de jornales.

El sindicato pretende que se les pague 13 jornales, como mínimo, en el mes. Actualmente tienen un sistema escalonado, pero aseguran que no les alcanza ni beneficia.

"En realidad el escalonado servía, el tema es que las empresas encontraron la forma de no llevar adelante el escalonado real como debe ser. Con eso han logrado que la gente no pueda llegar a tener un seguro médico, no tener acceso a la seguridad social", explicó.

García dijo que no han habido avances en los Consejos de Salarios en lo que respecta a la eliminar la eventualidad en el puerto.

Además, comentó que los trabajadores han presentado propuestas en las reuniones, pero no han recibido respuestas, "ni siquiera un mínimo avance de parte de las empresas para poder llegar a conversar algo o avanzar en algún tipo de negociación".

El viernes fue la última conversación y, ante la falta de respuestas, tomaron la decisión de decretar el paro.