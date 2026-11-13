Parlamento aprobó ley que establece el sorteo cuando los padres no se pongan de acuerdo con los apellidos de sus hijos

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia que habilita a los progenitores a decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos al momento de inscribirlos, ya sea dentro o fuera del matrimonio. En caso de que no exista consenso entre las partes, el orden se definirá mediante un sorteo realizado por el oficial del registro de estado civil.

La iniciativa sustituye el artículo 27 de la normativa vigente y establece nuevas reglas para las distintas modalidades de filiación y adopción en el país.

Dentro de las modificaciones que se aplican está la eliminación de la distinción entre parejas heterosexuales y homosexuales. Hasta el momento las parejas homosexuales debían casarse para que el menor adquiriera el apellido de ambos, ahora eso es modificado. Además, el apellido paterno no tendrá prioridad ante el materno.

Para el caso de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los cónyuges deberán manifestar su acuerdo de forma expresa ante el oficial de estado civil o mediante un documento firmado por ambos. El mismo criterio de elección conjunta regirá para las parejas no casadas que inscriban al niño de común acuerdo. Si no logran ponerse de acuerdo, el funcionario público procederá a sortear el orden en el mismo acto de inscripción.

El orden definido para el primer hijo —ya sea por acuerdo o por sorteo— será obligatorio para todos los hijos posteriores de la misma pareja, sin importar si cambia el vínculo legal entre los padres. Además, una disposición transitoria aclara que esta nueva potestad regirá únicamente para el primer hijo que la pareja tenga tras la entrada en vigencia de la ley.

Cuando un hijo nacido fuera del matrimonio sea inscripto únicamente por su madre, llevará los dos apellidos maternos (o uno más otro de uso común, si la madre tiene solo uno). Si el padre lo reconoce posteriormente, su apellido pasará a ocupar el segundo lugar, aunque si el menor ya cumplió los 13 años se requerirá su consentimiento expreso. En cambio, si el niño es inscripto exclusivamente por el padre, llevará primero el apellido paterno y segundo el de la mujer acreditada como madre en el certificado de nacido vivo.

En los casos de adopción plena por parte de cónyuges o concubinos, la pareja también podrá elegir el orden de los apellidos. Ante la falta de acuerdo, el sorteo lo realizará el juez que autorice la adopción. Si la adopción es monoparental, el niño asumirá los apellidos del único adoptante. La norma dispone además que, salvo razones fundadas, se mantendrá al menos uno de los nombres de pila originales del niño y se recabará su voluntad si es adolescente.

Si el niño no es inscripto por sus padres, llevará el apellido de quien lo concibió (de conocerse) y uno de uso común; si ambos padres son desconocidos, el oficial civil le asignará dos apellidos de uso común. En ambos escenarios, estos apellidos provisionales serán sustituidos si luego existe reconocimiento o sentencia judicial, previa consulta al menor si tiene 13 años o más.