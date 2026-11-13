Gobierno anunció acuerdo con la otra empresa accionista de Montecon, que desistió de la demanda internacional

La empresa canadiense ATCO llegó a un acuerdo con el gobierno y desiste de la demanda internacional que había iniciado contra Uruguay por 240 millones de dólares.

Así lo anunció este viernes el gobierno con un comunicado publicado por Presidencia de la República.

Este acuerdo con ATCO se suma al fallo favorable a Uruguay en el juicio internacional con Neltume, anunciado hace pocas semanas por el prosecretario de Presidencia Jorfe Díaz.

Ambas compañías son accionistas de Montecon, la empresa que opera contenedores en el puerto de Montevideo.

“El gobierno de Uruguay y la empresa ATCO acordaron poner fin al arbitraje internacional promovido en el año 2024 por la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que reclamaba al Estado uruguayo una indemnización estimada en 240 millones de dólares”, dice el comunicado de Presidencia publicado este viernes.

En este caso, Díaz “destacó que el acuerdo alcanzado permite concluir el procedimiento arbitral sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa”, señala el comunicado de Presidencia.

La demanda de ATCO se había iniciado en abril de 2024, y ahora, con este acuerdo, “las partes resolvieron dar por terminado el arbitraje, mientras que ATCO renunció de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones que había presentado contra el Estado uruguayo”, dice Presidencia, y detalla que el acuerdo “establece expresamente que ninguna de las partes reconoce responsabilidad alguna en relación con el arbitraje, y que ninguna de las partes asume la obligación de compensar económicamente a la otra”.

Presidencia señala además que en el marco de estos acuerdos, “Uruguay no ha otorgado beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon”.