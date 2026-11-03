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POLÉMICA EN EL PARLAMENTO

Goñi propone iluminar el Palacio Legislativo con los colores del Vaticano y Amado considera que viola la laicidad

"Esto no es una expresión religiosa, saludar la bienvenida del papa. Me parece que hablar de violación de laicidad es no entender nada lo que estamos proponiendo", afirmó el nacionalista. En tanto, el frenteamplista calificó como "un nuevo invento" la propuesta y consideró un "exceso" el video que publicó el blanco en X.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, promueve un saludo del Parlamento por la visita del papa León XIV y sugiere iluminar el Palacio Legislativo con los colores blanco y amarillo que representan al Vaticano.

"Queríamos que viniera acá, al Parlamento, primero a Asamblea General, después al Salón de los Pasos Perdidos; no pudo ser. Al menos pedimos que el Parlamento no quede afuera de un acontecimiento tan importante y en un gesto mínimo, simbólico, de expresión bienvenida a la visita del papa, ilumine durante esos tres días con los colores de la Santa Sede, blanco y amarillo, para de alguna forma acompañar este acontecimiento", resumió el diputado del Partido Nacional.

"La laicidad no se viola. La laicidad se viola si estaríamos cancelando algunas expresiones. La casa de la democracia es esta que estamos acá. Precisamente, la laicidad y la Constitución lo que prohíben es que la libertad de conciencia quede vulnerada, es decir, que haya expresiones que no se pueden realizar. La laicidad hoy es claramente entendida en que todos puedan expresarse", indicó.

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"Esto no es una expresión religiosa, saludar la bienvenida del papa, el propio presidente de la República, el Estado uruguayo, está promoviendo y promovió que el papa visite el Uruguay. Así que me parece que hablar de violación de laicidad es no entender nada lo que estamos proponiendo", agregó.

El diputado del Frente Amplio, Fernando Amado, califica como "un nuevo invento" la propuesta de Goñi de iluminar el Palacio Legislativo con los colores del papa, y considera un "exceso" el video que publicó el nacionalista y que "habló en nombre de todo el Parlamento". "Como presidente de la cámara, en ese momento, está violando totalmente la laicidad", afirmó.

Amado aseguró que no es la primera vez que Goñi viola la laicidad y que ha sido un año de difícil convivencia con el presidente de la Cámara de Diputados. Reconoció que en el pasado no votó a Gerardo Amarilla por ser evangélico para presidir la cámara y que fue un error, porque el nacionalista demostró estar a la altura del cargo. "Esta vez también me equivoqué, porque le di una carta de crédito y lo voté", afirmó. Según el frenteamplista, Goñi debe ser neutral y no puede violar la laicidad.

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