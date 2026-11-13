Una mujer denunció que su pareja la golpeó y prendió fuego su casa y su camioneta en Nuevo Ellauri

Una mujer de 35 años denunció que su pareja la golpeó y prendió fuego su casa y su vehículo en el barrio Nuevo Ellauri, informó la Jefatura de Policía de Montevideo a Subrayado.

Los incendios ocurrieron en la mañana de este viernes. El fuego afectó una vivienda ubicada en Teniente Galeano y una camioneta estacionada a pocos metros, sobre el cordón de la vereda. Ambas fueron consumidas por las llamas.

Bomberos concurrieron al lugar para extinguir el fuego. En paralelo, la Policía detuvo al hombre, de 44 años, que no tiene antecedentes penales.

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Vecinos dijeron a la Policía que habían escuchado peleas entre la pareja.

El caso quedó a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género III. El hombre fue llevado ante la Fiscalía y luego ante la Justicia, que dispuso una prohibición de contacto y acercamiento a la mujer en un radio de 500 metros durante 180 días. Además, le colocaron una tobillera electrónica.