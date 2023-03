Para funcionarios de ASSE agresiones se dan porque son "la cara visible" que debe decir "no hay"

Al ser consultada sobre si hay seguridad en las policlínicas, Luján sostuvo que en la policlínica donde ocurrió el hecho tienen policía. Pero consideran que lo que llevó al hecho de violencia “va por otro lado” y que la funcionaria es “la cara visible de decirle al usuario ‘no hay’”.

“Cuando llega el usuario se encuentra con algunas cuestiones que hacen a que tengan una reacción a la hora que el funcionario, que es la cara visible de los problemas de gestión, muchas veces, tenga que decir ‘esto no hay’ y ‘aquello tampoco’. Como pasó hoy, con una fecha que venía a buscar esta usuaria para su hijo”, narró Luján.

Verónica Díaz, funcionaria de la policlínica donde sucedió la agresión, contó que la mujer el martes había concurrido y roto computadoras y micrófono. “Hoy agarra a la compañera en el medio del pasillo, porque no tenía internet donde ella trabaja habitualmente, y la agarra de los pelos, la agrede”, narró.

La especialidad que buscaba la mujer para su hijo era atención psicológica. “Tenemos una gran demanda de psicólogo, de salud mental, y la compañera le dijo que tenía fecha recién en abril y la señora quería ya”, agregó.

Luján resaltó que al momento de la detención, la funcionaria también fue llevada a la Seccional en el mismo patrullero, y una vez en el lugar se produjo una nueva agresión.

“En este momento tenemos solo la denuncia. Si bien tanto el presidente de la Federación como el secretario general están teniendo conversaciones con ASSE para ver cómo se va a dar la restricción de esta usuaria a la policlínica, no tenemos nada en concreto. Se está intentando ver, pero también la dirección del Centro de Salud llamó a Fiscalía a ver si alguien iba a resolver, y en realidad no tenemos nada”, sostuvo y manifestó preocupación al respecto.

Las funcionarias remarcan que la problemática no es solo a nivel de salud mental. “Nosotros estamos invirtiendo nuestro salario por unos problemas de gestión”, dijo y agregó: “Si nosotros no tenemos condiciones, es imposible brindarles los servicios que realmente necesita la población. Y no subestimar que porque seamos salud pública, porque somos ASSE, no tengamos que tener los recursos, porque creo que la población merece tener la atención que necesita”.