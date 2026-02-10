Funcionarios de Salud Pública advierten por incremento en hechos de violencia; van 11 episodios en el año

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) advierte por un incremento en intensidad y periodicidad en los hechos de violencia hacia los trabajadores de la salud.

En 2025, fueron 48 los casos de agresiones registrados en distintos puntos del país, mientras que en lo que va del año van 11 episodios de agresiones, seis en Montevideo y el área metropolitana, y cinco en el interior. Las últimas, en los hospitales de Paysandú y Minas.

El presidente de la FFSP, Martín Pereira, indicó que se han registrado agresiones, como golpes de puño, insultos y amenazas de muerte.

La FFSP mantuvo contactos con el Ministerio del Interior en procura de que los policías que trabajen en los centros de salud tengan una formación específica para manejar situaciones de crisis en ese ámbito, por ejemplo, con pacientes con problemas de salud mental.

En tanto, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) avanza en un plan piloto para mejorar la seguridad en los centros de salud y evitar episodios violentos. Consiste en potenciar una iniciativa del período anterior con los llamados "interruptores de violencia" con la participación de agentes comunitarios.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, adelantó que el plan se pondrá en práctica en lugares especialmente sensibles a partir de abril.