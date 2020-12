Para científicos vacunación contra el covid-19 debe comenzar con las personas mayores

Según explicó la integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) María Moreno, en una primera etapa se vacunará a la población más vulnerable, que son principalmente las personas mayores. "Vacunar a toda la población es casi imposible en una primera instancia, por eso más adelante pensaremos en vacunar a más personas" agregó.

Sin embargo Moreno remarcó la necesidad de evitar que los jóvenes colapsen los CTI y por eso se solicita a este sector de la población que continúe con las medidas sanitarias, mantener el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, hasta "tanto no podamos vacunar a la mayoría de la población".

Sobre la obligatoriedad de la vacuna Moreno dijo que "en un principio no debería ser obligatoria porque no alcanzarían las dosis para todos".

Uruguay al estar asociado al mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se asegura dosis de la vacuna contra el covid19 para el 20% de la población. Moreno dijo que Uruguay puede elegir entre las vacunas de COVAX o puede negociar con otras compañías.

El hecho de que sean pocas dosis con respecto a otros países puede ser beneficioso. Sobre esto, Moreno dijo que "por ahí podemos tener alguna ventaja competitiva con otros países que necesiten más cantidad de dosis".

Moreno aseguró que en el momento epidemiológico que se encuentra Uruguay, no puede esperar a una vacuna con eficacia más comprobada. "Si me lo preguntabas hace dos semanas atrás te respondía que Uruguay no estaba urgido y que se podía tomar su tiempo" dijo, y agregó que "nuestra realidad ha cambiado y esto hace que empecemos a tener cierto apuro para tener vacunas".

Se espera que la vacuna llegue a Uruguay en los próximos meses.