Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno

La Justicia dispuso medidas limitativas para el conductor de 48 años que atropelló un auto en el que viajaban cinco personas, de las cuales cuatro fallecieron y una está en estado grave. Está en calidad de emplazado mientras continúa la investigación, no puede salir del país y debe fijar domicilio.

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias de accidentología vial para avanzar en el caso.

El siniestro fatal de tránsito ocurrió en la noche de este lunes en el kilómetro 19 de la ruta 56 de Florida. Fue por alcance, de atrás, y dejó cuatro personas de una familia fallecidas, entre ellas un niño de 2 años y una niña 9 años, y dos adultos, una mujer de 28 años y un hombre de 32. El quinto ocupante de 42 años presentó lesiones "de extrema gravedad", dice el informe, y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante impacta la parte trasera del automóvil en el que viajaban cinco pasajeros", describió Caminera.

Temas de la nota Florida

siniestro fatal