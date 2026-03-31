Policías detuvieron a dos hombres por el robo de un auto y descubrieron que la dueña lo había simulado para cobrar el seguro

En la mañana del lunes 16 de marzo la Policía fue alertada por el robo de un auto BYD F0 rojo en Edison y Covadonga, en el barrio Peñarol . Las cámaras registraron que, durante el hurto, el delincuente iba acompañado por otro en un Nissan Sentra.

Luego de robarlo, se fueron en ambos vehículos en dirección a Colón. El área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores —policías que circulan de particular— hizo un seguimiento de los autos que llegaron al Complejo América.

Los delincuentes dejaron el auto robado estacionado dentro del complejo, se volvieron a subir al Nissan Sentra y cuando quisieron irse fueron detenidos por los efectivos, supo Subrayado. En apoyo, trabajaron efectivos de la Dirección de Aviación, desde un helicóptero.

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El auto robado fue recuperado, el Nissan incautado y los hombres detenidos. Uno de ellos tiene 27 años, estaba requerido por un delito de estafa y tenía dos antecedentes penales por receptación. El segundo tiene 26 años y también tenía dos antecedentes por receptación.

Mientras estaban detenidos a disposición de la Justicia, los policías periciaron sus celulares y la historia dio un giro: descubrieron que la víctima, dueña del auto, simuló el robo de su vehículo para cobrar el seguro vehicular.

La joven, que tiene 26 años, también fue detenida. Finalmente, los tres fueron condenados por asociación para delinquir, simulación de delito y estafa. Los hombres cumplirán prisión por 9 y 10 meses y la mujer deberá cumplir libertad a prueba por un 1 año y 8 meses.