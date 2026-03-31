Este 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer Colo-rectal. La jefa del Centro de Cáncer Digestivo del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Patricia Gaggero, afirmó que es un tipo de cáncer que se puede prevenir y que tiene cifras elevadas en Uruguay.
Cáncer colo-rectal mata a mil uruguayos por año; el 90% de los casos se podría curar si son detectados a tiempo
La prevención apunta a personas de 50 a 74 años que no tengan síntomas a que se realicen los estudios, como el test de sangre oculta en la materia fecal, algo que se puede solicitar en los prestadores de salud.
Las autoridades sanitarias buscan actuar e informar a la población con el objetivo de prevenir la enfermedad. "En general, la gente consulta cuando ya hay síntomas, la enfermedad está más avanzada y el tratamiento es otro", indicó.
Gaggero apuntó a personas de 50 a 74 años que no poseen síntomas a que se realicen los estudios preventivos, como la colonoscopia y el test de sangre oculta en la materia fecal. Este último, se hace en ASSE y en las mutualistas, también se realiza para el carné de salud.
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La especialista aconsejó a concurrir a los prestadores de salud y solicitar el test, que es muy sencillo y eficaz. En caso de detectarse sangre microscópica, que a simple vista no se ve en una materia fecal normal, lleva a realizar la colonoscopia, que es el estudio que permitirá detectar las lesiones.
En Uruguay, se diagnostican unos 1.800 casos de cáncer de colon por año; cinco por día. Además, fallecen 1.000 personas; tres por día. Gaggero sostuvo que el 90% de los casos se podría curar si detectados en etapa temprana o la posibilidad de no tener cáncer si se descubren los pólipos y se resecan a tiempo.
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