El narco Sebastián Marset declara este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset vuelve a presentarse ante la Justicia de Estados Unidos este miércoles.

En esta instancia, el delincuente puede declararse culpable o inocente de los delitos que se le imputan. De optar por lo primero, habrá posibilidad de un juicio abreviado en el que podrá reducir su condena si colabora con la investigación. Si se declara inocente, habrá juicio oral con jurado.

El 20 de marzo, Marset estuvo ante el juez federal de Virginia, William Porter, en Estados Unidos. Fue la segunda audiencia judicial con el narco uruguayo detenido el viernes 13 en Bolivia. Su defensa pidió más tiempo para conformar el equipo de abogados.

De todas formas pidió al juez la libertad bajo fianza de Marset, pero el magistrado la negó por el riesgo de fuga, informa El Deber de Bolivia, que sigue el caso en el lugar.

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