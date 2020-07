Para Bonomi los allanamientos nocturnos "son una medida totalmente inadecuada"

"La constitución establece que el hogar es un sagrado inviolable, y ha sido así durante años" explicó Bonomi, quien consideró que comenzar a llevar a cabo operativos que impliquen allanamientos en la noche "es un problema".

Asimismo, el ex ministro dijo que en caso de que las autoridades consideren necesario hacer un allanamiento nocturno "porque hay un peligro inminente para la sociedad", se podría llevar a cabo de igual manera pese a las "inhibiciones actuales".

Consultado sobre si en su gestión como ministro del Interior necesitó realizar allanamientos nocturnos, Bonomi explicó que tuvieron "allanamientos planteados en lugares que no eran hogares, donde tampoco había cámaras, era un comercio ilegal de venta de pasta base" pero aclaró que el juez consideró que como era "nocturno" no se podían hacer. "En este caso capaz que lo que cabe es una ley interpretativa de qué es hogar y qué no" concluyó.