Senado aprobó proyecto de ley de Fondo de Garantía para el Casmu, de hasta USD 120 millones

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley referente a Casmu. Mediante este proyecto se dispone el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, creado por la Ley Nº18.439, CASMU-IAMPP.

El senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, dijo que el Casmu necesitaba 700 millones de UI para reestructurar sus pasivos y tener liquidez para afrontar las urgencias que actualmente tiene.

"Lamentablemente lo que no se llegó a un acuerdo, no se logró el artículo 3, que tenía que ver justamente con las exigencias que en nuestro proyecto estábamos solicitando, que quedaran por proyecto de ley para todos aquellos futuros conductores y directivos de las instituciones que solicitaran este fondo", comentó.

Y agregó: "No fue votada por la oposición y salió con los votos nuestros. Ojalá en Diputados pueda ser votada".

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que la aprobación es muy importante porque la institución tiene 70 mil afiliados y 6 mil empleados.

"Lo que salió solo con votos del Frente Amplio y nos produce mucho temor es que el Poder Ejecutivo quiere arrogarse a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud Pública la facultad de vetar en determinada situaciones a los directivos de esas instituciones que acceden al Fondo de Garantía y eso obviamente que no está bien", indicó.