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LOS DE MENOS VALOR SEGUIRÁN EXONERADOS

Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación, desde enero de 2027

El Imesi a los vehículos eléctricos comienza a regir en enero de 2027. Una primera franja seguirá exonerada y luego se fijan dos franjas con el impuesto de 5% y 9%.

Vehículos eléctricos pagarán Imesi desde enero de 2027. Foto: archivo AFP.

Vehículos eléctricos pagarán Imesi desde enero de 2027. Foto: archivo AFP.

El gobierno resolvió gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación. El impuesto comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027.

De acuerdo al decreto firmado el martes 30 de junio por el presidente Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra de Industria Fernanda Cardona, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación no supere los USD 19.000", el Imesi será de 0%. Es decir que hasta ese valor el vehículo eléctrico seguirá exonerado.

En cambio, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación sea superior a USD 19.000 y no exceda los USD 27.000", dice el decreto, pagará un Imesi de 5%.

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Por último, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación supere los USD 27.000", indica el decreto, el Imesi será de 9%.

Actualmente el Imesi que pagan los vehículos a combustión (nafta o gasoil) es como mínimo de 23%.

Decreto Imesi elécticos

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