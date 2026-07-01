Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación, desde enero de 2027

El gobierno resolvió gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación. El impuesto comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027.

De acuerdo al decreto firmado el martes 30 de junio por el presidente Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra de Industria Fernanda Cardona, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación no supere los USD 19.000", el Imesi será de 0%. Es decir que hasta ese valor el vehículo eléctrico seguirá exonerado.

En cambio, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación sea superior a USD 19.000 y no exceda los USD 27.000", dice el decreto, pagará un Imesi de 5%.

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Por último, "cuando el valor en aduana en ocasión de la importación supere los USD 27.000", indica el decreto, el Imesi será de 9%.

Actualmente el Imesi que pagan los vehículos a combustión (nafta o gasoil) es como mínimo de 23%.