El padre de Soledad Barrera, Néstor Núñez, habló con Subrayado en la tarde de este martes en el Parlamento en el marco de la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg .

Núñez aseguró que todo el mundo sabía que la anestesista tenía problema con el fentanilo, "lo sabía la Sociedad Anestésico Quirúrgica porque tuvo una reunión en la mutualista, en el Italiano, ya se sabía cómo venía. Había gente que no quería trabajar con ella por la problemática de ella, ya se sabía y ¿por qué nosotros no sabíamos?, ¿el Ministerio dónde estaba?, que se ponga las pilas y trabaje".

Consultado sobre qué pasaría si se encuentra con la anestesista Inés Miralles, Núñez dijo que la ignoraría por completo porque no la conoce, no le vio nunca la cara, pero si se encuentra con su esposa "probablemente se agarren a las puteadas, pero no nos vamos a encontrar (...) no nos conviene encontrarnos, no generar este tipo de contacto".

Seguí leyendo "Nunca nos llamó", cuestionó el padre de Soledad Barrera sobre Lustemberg y reclamó que lo que le pasó a su hija "no se repita"

El hombre manifestó que todo este debate que se ha generado ayude a que los médicos que se apartan de la ley estén mucho más controlados y que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. "Que se trate el tema y que se ponga todo en orden (...) nosotros vamos a seguirla peleando.

Consultado sobre lo que espera del presidente Orsi dijo: "Que salga y dé la cara, si él no va a perder nada. Él hizo lo que tenía que hacer. Él lo único que tiene que hacer es salir y dar la cara y decirle a la señora ministra que se ponga los pantalones y se ponga a hacer lo que tiene que hacer. A cumplir las leyes, nada más. No le pedimos otra cosa, que se controle".

Además, comentó que legisladores de todos los partidos los han apoyado. "Están todos de acuerdo con la causa y están todos de acuerdo que tenemos que seguir", dijo.

Según indicó, "por ahora cero respuesta del Ministerio. Lo mismo que hemos tenido nosotros, yo y mi señora, desde que empezamos a hacer la denuncia. El Ministerio no respondió nada", dijo el padre de Soledad Barrera.

Néstor Núñez destacó que tampoco tuvieron respuesta de Presidencia. "Mi señora consiguió un teléfono para llamar al presidente y no la ha atendido todavía. Le hizo como tres o cuatro llamadas y nunca la atendió".