El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió “abrir un proceso de autocrítica” luego del resultado de las elecciones del BPS, en las que perdió su representante para el Directorio del BPS.

En un comunicado difundido este martes, tras la reunión del secretariado, llaman también a la “reflexión” y estudio de “los distintos factores” dentro de las distintas filiales que integran el movimiento sindical.

En esa línea, buscarán “llegar más eficientemente a los trabajadores hoy no comprendidos en el movimiento sindical” con el objetivo de “ajustar y corregir en lo que corresponda” las prácticas, la organización y las formas de comunicación para “defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores”.

El PIT-CNT perdió por primera vez la elección de su representante para el BPS. La abogada y escribana Lorena Roqueta encabezó la lista alternativa a la de los sindicatos de izquierda y obtuvo una victoria contundente que la lleva al Directorio del BPS en representación de los trabajadores empleados. Roqueta es militante del Partido Nacional y trabaja en la Intendencia de Colonia, afiliada al gremio de municipales ADEOM. Los resultados de este proceso en el corto plazo serán elevados a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre. Las conclusiones a que se arribe, serán involucradas en el plan de acción del PIT-CNT para el año 2027. pic.twitter.com/Zg0TZoFghB — PIT CNT (@PITCNT1) November 24, 2026

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