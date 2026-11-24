El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió “abrir un proceso de autocrítica” luego del resultado de las elecciones del BPS, en las que perdió su representante para el Directorio del BPS.
Elecciones en el BPS: PIT-CNT resolvió "abrir un proceso de autocrítica" tras perder su representante
El objetivo, señalaron, es “ajustar y corregir en lo que corresponda” para "defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores".
En un comunicado difundido este martes, tras la reunión del secretariado, llaman también a la “reflexión” y estudio de “los distintos factores” dentro de las distintas filiales que integran el movimiento sindical.
En esa línea, buscarán “llegar más eficientemente a los trabajadores hoy no comprendidos en el movimiento sindical” con el objetivo de “ajustar y corregir en lo que corresponda” las prácticas, la organización y las formas de comunicación para “defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores”.
Para la oposición, resultado en BPS es "derrota histórica" para el PIT-CNT; para Pereira "todos deberíamos defender" a la central
El PIT-CNT perdió por primera vez la elección de su representante para el BPS. La abogada y escribana Lorena Roqueta encabezó la lista alternativa a la de los sindicatos de izquierda y obtuvo una victoria contundente que la lleva al Directorio del BPS en representación de los trabajadores empleados. Roqueta es militante del Partido Nacional y trabaja en la Intendencia de Colonia, afiliada al gremio de municipales ADEOM.
Dejá tu comentario