Un homicidio ocurrido anoche, antes de las 21.00 horas, conmociona al barrio puntas de manga, donde fue el hecho.

Osvaldo es almacenero y anoche, minutos antes de las 21 horas, junto a su esposa, atendían su comercio ubicado en la zona de Puntas de Manga cuando ocurrió el crimen de Lourdes Silva, la educadora del CAIF Mainumbí baleada cerca de su casa mientras iba en su auto con una amiga.

Estaban en el almacén cuando pasadas las 20:30 horas de lunes sintieron un ruido similar a una explosión, que fue cuando el auto de la víctima chocó contra un árbol tras el ataque a tiros. De inmediato, varios vecinos fueron a auxiliarlas.

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Lourdes vivía hacía más de 20 años en el barrio. Ella y su esposo eran clientes del comercio de Osvaldo, quien la definió como "una muchacha de bien, de barrio, trabajadora, muy dada, muy bien". Aseguró que era una mujer de bien, que pregonaba la fe cristiana.

El crimen "nos cambió a todos", dijo el comerciante. "No estamos acostumbrados a estas cosas", aseguró. "Antes era un barrio lindo", pero que "ha cambiado como lamentablemente otros lados", agregó.