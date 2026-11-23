Un ciclista está grave tras impactar contra un taxi. El siniestro de tránsito ocurrió este lunes de tarde en José Batlle y Ordóñez y Pantaleón Artigas, en el barrio Aires Puros.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el taxista estacionó el vehículo y abrió la puerta para descender. En ese momento, venía el ciclista que no se percató de la puerta abierta y la impactó.

Como consecuencia del impacto, el hombre que iba en la bicicleta sufrió un corte en el cuello con el borde de la puerta. El diagnóstico fue herida cortante con una arteria comprometida, fue trasladado de urgencia al Hospital Policial en estado grave.