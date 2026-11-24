Una mujer de 54 años fue asesinada en la noche del lunes de un disparo de arma de fuego cuando estaba dentro de un auto en el barrio Puntas de Manga. Otra mujer que estaba con ella fue herida y trasladada a un centro de salud.

Ocurrió en el barrio Puntas de Manga, pasadas las 9 de la noche del lunes. Ambas mujeres estaban en el auto cuando llegaron cuatro delincuentes en dos motos. Las autoridades investigan si fue un intento de rapiña o si el ataque estaba dirigido a otro auto de similares características.

La mujer de 54 años falleció cuando llegó trasladada a la policlínica de Capitán Tula. La otra mujer fue derivada luego a una mutualista, con traumatismo de cráneo, pero está fuera de peligro.

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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo trabajó en el lugar buscando cámaras de vigilancia que aporten información de lo sucedido, al tiempo que relevó toda la escena con personal de Policía Científica.

La víctima de 54 años era educadora del caif Mainumbí, del barrio de Jardines del Hipódromo. Una excompañera y amiga la describió como "excelente persona, cristiana" y contó que hace poco tiempo murió su hijo.