El lugar del homicidio en Camino al Paso del Andaluz. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 40 años fue asesinado y su hija adolescente, de 14, fue herida tras un ataque a tiros este martes de mañana en Camino al Paso del Andaluz e Instrucciones.

El padre y su hija iban en un auto y al llegar a la intersección se detiene al costado una camioneta, desde la que comienzan a disparar con dos armas distintas. La Policía halló en el lugar 17 vainas calibre .223, y tres 9 milímetros.

De acuerdo a la información primaria que obtuvo un equipo de Subrayado en el lugar, el hombre recibió varios impactos de bala en la cara y los brazos. Falleció en el lugar.

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La adolescente de 14 años recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, en estado grave.

El auto en el que viajaban presenta impactos en las dos ventanillas del lado del conductor (delantera y trasera).

Según los datos primarios, el hombre tenía cinco antecedentes penales, el último del 2023 por tentativa de homicidio.

Trabajó en el lugar Policía Científica relevando la escena y las posibles cámaras de vigilancia del lugar.