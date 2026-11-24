Un hombre de 40 años fue asesinado y su hija adolescente, de 14, fue herida tras un ataque a tiros este martes de mañana en Camino al Paso del Andaluz e Instrucciones.
Asesinaron a un hombre y balearon a su hija adolescente de 14 años en un ataque a tiros este martes de mañana
El hombre recibió múltiples disparos en la cara y brazos. Su hija adolescente recibió un disparo en la cabeza y está grave. Iban en auto cuando desde una camioneta abrieron fuego con dos armas.
El padre y su hija iban en un auto y al llegar a la intersección se detiene al costado una camioneta, desde la que comienzan a disparar con dos armas distintas. La Policía halló en el lugar 17 vainas calibre .223, y tres 9 milímetros.
De acuerdo a la información primaria que obtuvo un equipo de Subrayado en el lugar, el hombre recibió varios impactos de bala en la cara y los brazos. Falleció en el lugar.
Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la puerta de su casa, en el barrio Capra
La adolescente de 14 años recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, en estado grave.
El auto en el que viajaban presenta impactos en las dos ventanillas del lado del conductor (delantera y trasera).
Según los datos primarios, el hombre tenía cinco antecedentes penales, el último del 2023 por tentativa de homicidio.
Trabajó en el lugar Policía Científica relevando la escena y las posibles cámaras de vigilancia del lugar.
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