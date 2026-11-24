Néstor Núñez, el padre (padrastro) de Soledad Barrera, fallecida en el caso de mala praxis por el que fue condenada la anestesista Inés Miralles, cuestionó que ni la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, ni el presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicaron con la familia en estos meses.

"Nunca nos llamó", aseguró sobre la jerarca. "Yo le di en mano al presidente la carta, debería de haber habido una respuesta, como corresponde, porque yo también soy ciudadano, yo también voto, y tengo derecho a que me respondan", añadió.

Para el hombre, con esta interpelación "no va a pasar nada", porque "políticamente se acomoda todo".

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"No me interesa la ministra, no me interesa que se vaya, lo que nos interesa a nosotros, como familiares de Soledad Barrera, es que no se repita. No se puede repetir, no se puede ir un anestesista", añadió y remarcó: "No pueden existir más Miralles".

Al ser consultado sobre por qué resolvió estar presente en la interpelación, respondió que le gusta "verles las caras a los que mienten".

Además, contó que su pareja y Madre de Soledad, Rosario Barrera, vio deteriorada su salud tras lo que ocurrió con su hija.