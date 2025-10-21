RECIBÍ EL NEWSLETTER
UTILIZABAN TARJETAS CON CÓDIGOS EN DESUSO

Otro brasileño detenido por estafas con POS: financiera denunció maniobra y explicó cómo operaban

“El perjuicio fue valuado en 70.000 dólares”, señaló la Jefatura de Maldonado. Los delincuentes realizaron fraude similar en varios departamentos.

débito-crédito-tarjeta-pos-restaurante.jpg

Otro brasileño fue detenido por las estafas a comercios que realizaban a través del uso de los POS.

El hombre de 38 años había sido detenido días previos junto a otro, de 33 que fue imputado, pero lo habían dejado en libertad por falta de pruebas. En las últimas horas y tras la denuncia de la financiera que opera los POS afectados, lo volvieron a detener y será conducido a Fiscalía.

Este lunes, la Jefatura de Maldonado, había informado que la investigación comenzó con las denuncias de tres comerciantes que fueron afectados. Hasta el momento se sabía que la maniobra era la siguiente: varios hombres iban a un comercio, compraban mercadería, pagaban con tarjeta o NFC, el POS aprobaba la transacción pero al momento del cierre no figuraba el pago y en la entidad financiera no tenían registro del número de autorización.

advierten por aumento de estafas inmobiliarias previo a la temporada en el este: hay varias por semana
Seguí leyendo

Advierten por aumento de estafas inmobiliarias previo a la temporada en el Este: "Hay varias por semana"

Con la denuncia presentada este martes 21 de octubre por la entidad financiera que opera los POS, se conoció que los delincuentes utilizan tres tarjetas con un código en desuso que provoca “un fallo en los dispositivos POS al momento de pago, generando una respuesta incorrecta y posibilitando la consumación del fraude”. Realizaron la misma maniobra en comercios de varios departamentos.

“El perjuicio fue valuado en 70.000 dólares”, señala el texto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago

Te puede interesar

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
MATILDE PACHECO Y ÓSCAR BONAUDI

Homicidio en Nuevo Ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejó un niño y dos jóvenes baleados
Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos video
HOMENAJE

Santiago Luis Rodríguez Stratta: el por qué de Jackie, su abuela y el cine y, su compañera de todos los planos
De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta video
"EN VARIAS SALAS"

De los nervios con Jack Nicholson a la vez que Tom Hanks lo reconoció: las anécdotas de Jackie Rodríguez Stratta

Dejá tu comentario