Otro brasileño detenido por estafas con POS: financiera denunció maniobra y explicó cómo operaban

Otro brasileño fue detenido por las estafas a comercios que realizaban a través del uso de los POS .

El hombre de 38 años había sido detenido días previos junto a otro, de 33 que fue imputado, pero lo habían dejado en libertad por falta de pruebas. En las últimas horas y tras la denuncia de la financiera que opera los POS afectados, lo volvieron a detener y será conducido a Fiscalía.

Este lunes, la Jefatura de Maldonado, había informado que la investigación comenzó con las denuncias de tres comerciantes que fueron afectados. Hasta el momento se sabía que la maniobra era la siguiente: varios hombres iban a un comercio, compraban mercadería, pagaban con tarjeta o NFC, el POS aprobaba la transacción pero al momento del cierre no figuraba el pago y en la entidad financiera no tenían registro del número de autorización.

Con la denuncia presentada este martes 21 de octubre por la entidad financiera que opera los POS, se conoció que los delincuentes utilizan tres tarjetas con un código en desuso que provoca “un fallo en los dispositivos POS al momento de pago, generando una respuesta incorrecta y posibilitando la consumación del fraude”. Realizaron la misma maniobra en comercios de varios departamentos.

“El perjuicio fue valuado en 70.000 dólares”, señala el texto.