MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago

De esta manera, el delincuente estafó a un comercio por más de 278 mil pesos en mercadería y a otros dos por 53.807 y 27.040 pesos.

Un brasileño de 33 años fue imputado en Maldonado por estafa a comercios con el uso de tarjeta, en uno de los casos, con el sistema NFC que se utiliza con el celular.

De acuerdo a lo comunicado por la Jefatura de Maldonado, la maniobra era la siguiente: el hombre iba a un comercio -con otras personas-, compraba mercadería, pagaba con tarjeta o NFC, el POS aprobaba la transacción pero al momento del cierre no figuraba el pago y en la entidad financiera no tenían registro del número de autorización.

Los delincuentes -de los que al momento hay un imputado- hicieron eso en una tienda de artículos electrónicos, con compras por 53.807 pesos, el 22 de agosto. También en una tienda de ropa, por compras de 43.000 y 278.000 pesos, el 20 de agosto, y la última fue el 26 de agosto, en una tienda de repuestos y accesorios de autos, por 27.040 pesos.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.
Tras las denuncias, la Policía identificó el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos y lo localizó en Montevideo. Dos brasileños, uno de 33 y otro de 36 años, más una uruguaya de 22 años -todos sin antecedentes- circulaban en este y fueron detenidos, de los cuales se formalizó la investigación contra el primero.

La imputación fue por la presunta comisión de cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real entre sí, en calidad de autor.

