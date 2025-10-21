RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Advierten por aumento de estafas inmobiliarias previo a la temporada en el Este: "Hay varias por semana"

"Exhortamos a la gente que va a salir a veranear, que por favor verifique antes quiénes son a los que giran el dinero", dicen desde la Cámara Inmobiliaria.

punta-del-este-edificios-alquileres

Se acerca la temporada de verano y comienzan a intensificarse las estafas en el ámbito inmobiliario, con múltiples denuncias. "Hay varias por semana", afirmó el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, Javier Sena.

Sena explicó que los estafadores proceden armando carpetas con fotos de casas y apartamentos que están en internet y las envían a clientes. Piden dinero para la seña y comienza el fraude.

"Exhortamos a la gente que va a salir a veranear, que por favor verifique antes quiénes son a los que giran el dinero y especialmente tómense un segundo, miren el Ministerio de Turismo, la página o de la Cámara de Inmobiliaria de Punta del Este, Maldonado, que están todas las empresas habilitadas para hacer negocios en la temporada y especialmente alquileres y ventas que van a hacer online. Sino dense una vueltita por el lugar y verifiquen que les abren y tengan todo bajo control", aconsejó el inmobiliario.

Narró cómo en ocasiones llegan familias desesperadas, "con todas las cosas arriba del auto, los niños llorando, un viaje de ocho o diez horas, si vienen de Argentina o Brasil, y se encuentran que no tienen ni la casa, perdieron el dinero, no tienen donde quedarse, porque a veces llegan en enero o a fines de diciembre y no encuentran ni un hotel".

