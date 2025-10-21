Cinco delincuentes armados rapiñaron a un remesero en Colón: le llevaron USD30.000 y $30.000

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Los autores fueron cinco hombres con armas largas, según información que maneja la Policía. Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Delincuentes les rapiñaron la remesa a dos hombres en Colón, mientras iban en una camioneta Fiat Strada gris. Eran cinco encapuchados que, tras amenazarlos con armas largas, escaparon con USD30 mil y $30 mil, en otra camioneta, supo Subrayado.

Las víctimas habían salido con el dinero desde un cambio ubicado pocas cuadras atrás, sobre avenida Garzón. La rapiña fue en Eduardo Raiz esquina 19 de Junio, donde solo quedó la Fiat de las víctimas, dos hombres de 47 y 67 años, que resultaron ilesos. Pese a que recibieron culatazos.

Los pesos estaban en una bolsa, y los dólares en otra. Los rapiñeros también se llevaron una pistola 9 milímetros que uno de los hombres tenía —en regla—, por dedicarse a trasladar caudales.

La Policía montó un operativo importante en la zona para tratar de ubicar a los autores, y analiza cámaras de seguridad. Circulaban en una Renault Oroch. Al momento no hay detenidos.

Temas de la nota Colón

remesa