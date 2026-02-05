Orsi visitó el puerto de Shanghái, considerada la mayor terminal logística marítima del mundo

El presidente Yamandú Orsi y la delegación oficial y empresarial visitaron este jueves el puerto de Shanghái , se reunieron con autoridades del Gobierno local y recorrieron el Centro de Exhibición de Planificación Urbana, en el quinto día de la gira oficial por China .

La jornada comenzó con una recorrida por el puerto de Shanghái, considerado la terminal de carga más grande y activa del mundo. Ubicado en la desembocadura del río Yangtsé, el complejo logístico gestiona más de 47 millones de contenedores al año y en 2024 superó por primera vez los 50 millones, según datos oficiales. El puerto mantiene desde hace 15 años el liderazgo mundial en tráfico de contenedores y cumple un rol central en el comercio marítimo asiático y global.

Durante el día, Orsi también se reunió con autoridades del Gobierno de Shanghái y visitó el Centro de Exhibición de Planificación Urbana, un museo de seis pisos y dos subsuelos donde se presentan la evolución histórica de la ciudad y los proyectos de desarrollo previstos. Además, recorrió un mercado céntrico y el jardín Yuyuan, un espacio histórico de más de 700 años de antigüedad ubicado en el distrito de Huangpu.

fotopresidencia-yamandu-orsi-en-china-gira Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

Al cierre de la jornada, la delegación realizó una navegación por el río Huangpu, una vía fluvial clave para la ciudad que divide Shanghái en las zonas de Pudong y Puxi y constituye una de sus principales fuentes de agua potable.

fotopresidencia-china-visita-orsi Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

Para este viernes, último día de actividades antes del regreso a Uruguay, está prevista una visita a la Universidad de Tongji, una de las instituciones académicas más antiguas de China. Por la tarde, Orsi participará en un seminario de promoción comercial e inversiones, organizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.