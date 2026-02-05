RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tribunal de apelaciones

Justicia ratificó la prisión preventiva para los siete militares imputados por el caso Roslik

La decisión del Tribunal de Apelaciones será recurrida nuevamente por las defensas. Mientras, los imputados continuarán recluidos en la cárcel de Domingo Arena, acusados de secuestro y tortura contra 30 vecinos de San Javier.

La Justicia resolvió este jueves mantener la prisión preventiva contra siete militares imputados en el caso que investiga violaciones a los derechos humanos vinculadas al médico Vladimir Roslik, supo Subrayado. La decisión fue adoptada tras el fallo del Tribunal de Apelaciones, que ratificó que los acusados continúen cumpliendo prisión efectiva en la cárcel de Domingo Arena, en Montevideo.

Los militares están imputados por delitos de secuestro y tortura contra 30 residentes de San Javier, ocurridos durante dos operativos militares realizados en los años 1980 y 1984.

La resolución judicial será nuevamente apelada por los abogados defensores de los militares, según se informó tras la audiencia.

La instancia se desarrolló este jueves ante el juez Claudio De León. Participaron de forma presencial el magistrado y el abogado Fernando Doti, mientras que el resto de los intervinientes lo hizo mediante videoconferencia.

El 31 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó una resolución dictada en audiencia el 22 de diciembre y dispuso la prisión preventiva efectiva para los militares. La medida sustituyó una decisión anterior y ordenó que los acusados permanecieran privados de libertad hasta el 6 de febrero de 2026, sin perjuicio de futuras resoluciones.

Tras ese fallo, el tribunal comunicó la decisión a la jueza de feria, Selva Siri, y ordenó a la Policía el cumplimiento inmediato de la medida cautelar y el traslado de los militares a prisión.

La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad sostuvo que los imputados incurrieron en delitos de secuestro y tortura, y aclaró que no fueron juzgados por el secuestro y asesinato de Roslik en 1984, causa que la Suprema Corte de Justicia declaró como cosa juzgada.

