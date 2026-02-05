RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROCESO ABREVIADO

Condenaron a un joven de 20 años por el ataque al INR; fue el autor intelectual y es de la banda de "Los Albín"

El delincuente ya estaba preso. El ataque a balazos ocurrió el 16 de noviembre de 2025, y allí dejaron una amenaza.

inr-fachada-edificio

Un joven de 20 años fue condenado por ser el autor intelectual del ataque al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 2025. Fuentes policiales informaron a Subrayado que es de la banda de Los Albín.

Debe cumplir una pena de ocho meses por este caso, tras un proceso abreviado, por atentado especialmente agravado. El delincuente ya estaba preso.

El día del ataques a balazos a la sede del INR, en Cerro Largo y Andes, los delincuentes dejaron un mensaje amenazante: "Ojo por ojo, la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro".

Fotos: Armada Nacional. 
