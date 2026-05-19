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"HAY QUE MEJORAR", DIJO

Orsi ve "con preocupación" resultados de encuestas sobre aprobación del gobierno y aseguró que la luz es "anaranjada"

"Si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien, hay que saber corregir", sostuvo. El mandatario dijo que la población necesita cambios con mayor celeridad.

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Consultado sobre el tema, el mandatario indicó que analiza los resultados de las encuestas en busca de una explicación, que todavía no la encuentra, según dijo. "Siempre tenés que cambiar", aseguró y agregó que "el que piense que uno tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada, ya empezaste equivocando; siempre tenés que cambiar".

"Si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien, hay que saber corregir", sostuvo. Orsi indicó que la población precisa cambios con mayor celeridad, "es una necesidad". "Hay que mejorar, algo de repente no está saliendo bien", reiteró.

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Al opinar sobre los dichos de la vicepresidenta Carolina Cosse que ve una "luz amarilla" en los resultados de las encuestas, el mandatario aseguró que la luz es "anaranjada". "Cuando vos tenés gente que no está conforme, poco satisfecha, cuando hay gente que está preocupada o que no está convencida, está bueno que revisemos lo que estamos haciendo, no está mal", remarcó.

Orsi dijo que una de las explicaciones podría ser un tema de trabajo con una situación internacional complicada, pero no la única. El mandatario sostuvo que se debe generar fuentes de trabajo. "Que alguien piense que en algunas áreas funciona todo 100%, siempre te queda algo para hacer", manifestó. "Creo que hay que leer mucho y escuchar bastante", concluyó.

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