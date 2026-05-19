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FARMASHOP

Presidente Orsi destacó inversión privada de más de USD 10 millones en centro de distribución de medicamentos

Las autoridades destacan la creación de puestos de trabajo de la cadena Farmashop, que lleva USD 150 millones invertidos en el país.

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El presidente Yamandú Orsi destacó la inversión de la cadena de farmacias Farmashop, que inauguró un centro de logística para la distribución de medicamentos, con una inversión de más de 10 millones de dólares.

Orsi destacó la inversión radicada en en Canelones y la creación de puestos de trabajo; el centro logístico está localizado en el Parque Logístico Zentra de ruta 101 al kilómetro 32.

“En diez meses, menos de un año, se resolvió esta inversión”, dijo el presidente, que resaltó la importancia de impulsar inversiones y creación de puestos de trabajo.

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“Reconocemos como país que todavía tenemos lentitud para la promoción de inversión, pero tenemos fortalezas como la estabilidad jurídica”, agregó el mandatario.

El presidente del grupo inversor, Alfredo Irigoin, dijo que “este centro cuenta con tecnología de última generación y automatismos que le permiten a Farmashop perfeccionar su logística” y que con eso, puede planificar la “distribución de sus medicamentos y productos a todos los rincones del país”.

La inversión de más de 10 millones de dólares en este grupo empresarial es parte de un plan de negocios de crecimiento que comenzó en 2013; la empresa ha invertido un total de 150 millones de dólares en el país.

“Desde que Farmashop fuera adquirida por Linzor Capital Partners en 2013, la empresa ha generado 1.750 puestos de trabajo formales y consolidado un equipo de 2.500 colaboradores”, dijo Irigoin, y agregó: “siempre vamos a impulsar inversiones en Uruguay”.

INAUGURACION FARMASHOP

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