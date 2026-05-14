Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril

Al terminar abril, el juicio de los uruguayos sobre el desempeño de Yamandú Orsi como presidente deja un balance negativo. Menos de la tercera parte de la población aprueba su trabajo, al tiempo que casi la mitad lo desaprueba. El saldo neto de la evaluación presidencial es de -21, según los datos de la última encuesta de Equipos Consultores .

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Si se compara con la medición anterior, se aprecian cambios tanto en los niveles de aprobación, como de desaprobación. La aprobación disminuye seis puntos, y la desaprobación aumenta ocho. En febrero el clima de opinión respecto al desempeño del presidente ya mostraba una inclinación negativa moderada. En abril la brecha entre aprobación y desaprobación se profundiza, generando un escenario de balance más negativo.

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El clivaje político

Como es habitual, hay una diferencia significativa de opinión entre los votantes de los diferentes bloques políticos. Si se mira la “foto” de abril, los frenteamplistas mantienen evaluaciones de balance positivo, mientras que entre los votantes de la oposición los juicios son principalmente negativos.

Cuando se analiza la evolución en el tiempo la encuesta de abril muestra una novedad.

Hasta febrero inclusive, el incremento de los juicios negativos sobre el gobierno provenía principalmente de los cambios de dentro del electorado opositor, que pasaron de sostener juicos expectantes al inicio de gobierno, a juicios mayoritariamente críticos un año después. En abril, en cambio, la principal variación se produce entre los electores que votaron a Orsi en la segunda vuelta. Si bien el balance en este segmento continúa siendo holgadamente positivo (45% de aprobación y 28% de desaprobación), la medición de abril muestra un deterioro de los indicadores en este segmento, que explica mayormente el cambio global.

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FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada: