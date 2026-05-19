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IVA PERSONALIZADO

"No va a haber aumento" de impuestos en el período y "se analiza siempre" cambios tributarios, dijo el presidente

"A mí me encanta la idea del IVA personalizado, creo que no estamos preparados para eso todavía", afirmó el presidente. "Sería bueno hincarle el diente; no estamos prontos", agregó.

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El presidente Yamandú Orsi reiteró este martes que no habrá aumento de impuestos en lo que queda del actual período de gobierno. "Yo ya dije lo que tenía para decir: acá no va a haber aumento", remarcó.

Consultado sobre el IVA personalizado, el presidente manifestó: "a mí me encanta la idea del IVA personalizado, creo que no estamos preparados para eso todavía. Me encanta desde el punto de vista filosófico. Incluso, cuando me lo plantearon por primera vez no fue desde mi fuerza política. Lo entendí y en un futuro, sería bueno hincarle el diente; no estamos prontos".

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