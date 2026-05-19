Orsi viaja el jueves a Buenos Aires para participar en homenaje a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw

El presidente Yamandú Orsi viajará este jueves a Buenos Aires para participar en el homenaje que realizará la Legislatura de esa ciudad y la Embajada de Uruguay en Argentina, a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, a 50 años de sus asesinatos.

La ceremonia se realizará a las 17:30 horas en el salón Dorado de la Legislatura porteña.

Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en el centro clandestino de detención y torturas "Bacacay", próximo a Automotores Orletti, a donde habían sido trasladados tras ser secuestrados en sus domicilios en un operativo conjunto del Plan Cóndor, de las dictaduras de Uruguay y Argentina.

Los cuatro cuerpos fueron encontrados al día siguiente abandonados en el interior de un vehículo en plena calle.

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