VACUNATORIO EN CASA DE GOBIERNO

Orsi, Sánchez, Díaz y varios ministros se vacunaron este viernes contra el sarampión en Torre Ejecutiva

El mandatario se remangó la camisa y recibió la dosis de la vacuna en su brazo derecho. También se vacunaron Tamara Paseyro, Pablo Menoni y varios funcionarios de Casa de Gobierno.

El presidente Yamandú Orsi se vacunó este viernes contra el sarampión en Torre Ejecutiva, en una jornada en la que se realizó el último Consejo de Ministros de 2025 para evaluar los primeros meses de gobierno y proyectar el año que viene.

En imágenes difundidas por Presidencia de la República, se ve al mandatario remangarse la camisa y recibir una dosis de la vacuna en su brazo derecho. También se vacunaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.

Otros que recibieron su dosis fueron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, así como varios funcionarios de Casa de Gobierno.

"Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro": el mensaje de Orsi
