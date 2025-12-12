Orsi, Sánchez, Díaz y varios ministros se vacunaron este viernes contra el sarampión en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi se vacunó este viernes contra el sarampión en Torre Ejecutiva, en una jornada en la que se realizó el último Consejo de Ministros de 2025 para evaluar los primeros meses de gobierno y proyectar el año que viene.

En imágenes difundidas por Presidencia de la República, se ve al mandatario remangarse la camisa y recibir una dosis de la vacuna en su brazo derecho. También se vacunaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.

Otros que recibieron su dosis fueron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, así como varios funcionarios de Casa de Gobierno.

Seguí leyendo "Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro": el mensaje de Orsi

La ministra Cristina Lustemberg informó este viernes que 20.000 personas se vacunaron contra el sarampión en diez días, desde que el Ministerio de Salud Pública exhortó a la población a vacunarse ante la situación de alerta en la región por la enfermedad.

La vacuna está recomendada para los nacidos entre 1967 y 1987, y niños a partir de los 13 y los 15 meses. Para conseguir inmunidad se recomiendan tener dos dosis de la vacuna.