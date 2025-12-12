Ministra de Salud Pública confirmó que 20.000 personas se vacunaron contra el sarampión

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , confirmó este viernes que 20.000 personas se vacunaron contra en sarampión en diez días, desde que la autoridad sanitaria realizó la exhortación a la población ante la situación de alerta en la región por la enfermedad.

Este viernes, se realizó el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva en el que el presidente Yamandú Orsi y su equipo analizaron lo realizado en los primeros meses de gobierno y proyectaron las acciones para el 2026.

Lustemberg informó que dos vacunadoras concurrieron a Casa de Gobierno y vacunaron a Orsi, varios ministros y ministras, y personal de Torre Ejecutiva que no contaban con las dos dosis de la vacuna, que está recomendada para los nacidos entre 1967 y 1987, y niños a partir de los 13 y los 15 meses.

La ministra de Salud Pública indicó por otra parte que el brote de sarampión de la localidad de San Javier en Río Negro "está controlado" y se circunscribió a los siete casos confirmados con "un nexo epidemiológico".

Lustemberg recordó que la vacuna está disponible en forma gratuita en todos los vacunatorios del país. "Ante la duda, siempre vacunarse", afirmó la ministra y reiteró que la inmunidad se logra solo teniendo las dos dosis de la vacuna.

En caso de: embarazadas, personas con enfermedades que afecten las defensas (inmunodeprimidos), pacientes oncológicos o personas que estén tomando dosis altas de corticoides, recomendó consultar al médico tratante.

CONSEJO DE MINISTROS

Lustemberg fue consultada por el resultado del último Consejo de Ministros de 2025, en el que se evaluó el trabajo del año y que se proyectó el 2026. La ministra indicó que fue una reunión de trabajo en equipo, de evaluación de las políticas públicas y la ejecución del presupuesto.

La jerarca expresó conformidad con el ritmo de trabajo del gobierno. "Venimos trabajando a un ritmo muy importante", afirmó Lustemberg y reiteró el "compromiso de desarrollar proyectos que beneficien y desarrollen el país en diferentes áreas", concluyó.