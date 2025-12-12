RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS EL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS DEL AÑO

"Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro": el mensaje de Orsi

"Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación, consolidando los avances y enfrentando los desafíos que vienen", afirmó el presidente tras el último Consejo de Ministros de 2025.

El presidente Yamandú Orsi encabezó este viernes el último Consejo de Ministros del año en el que se evaluaron los primeros meses de trabajo de su administración y se proyectaron las acciones para el 2026 tras la aprobación del presupuesto quinquenal.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario indicó que fue "un espacio de trabajo" que permitió al gobierno "revisar lo hecho, corregir lo necesario" y destacó "el compromiso de todo el equipo. Cada ministro, cada director y cada funcionario del Estado" que permitió un avance "con seriedad y transparencia".

"Uruguay crece cuando trabajamos juntos, con diálogo, con responsabilidad y con visión de futuro. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a continuar impulsando: un país estable, con oportunidades y con instituciones que funcionan", afirmó.

Foto: Subrayado. Gabriel Oddone, ministro de Economía.
Ministro de Economía valoró que el Presupuesto "logró un nivel de adhesión inusitadamente alto"

"Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación, consolidando los avances y enfrentando los desafíos que vienen", concluyó el mandatario.

